Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, Gazeteciler Günü dolayısıyla basın temsilcilerini dijital sanat müzesiX Media Art Museum by DasDas Bursa’da ağırladı.

Cadde mağazaları, restoranları, müzeleri, Avrupa’nın en büyük gösteri havuzu ile şehrin buluşma noktası haline gelen DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, dijital ve klasik müzeleri, sinema salonları ve performans sanatları alanlarıyla kültür-sanatın da yeni cazibe merkezi oldu. Yaşam ve Eğlence merkezi içinde yer alan performans sanatları merkezi Dasdas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde, medya mensuplarını konuk etti. Medya mensupları bu özel günde, Dasdas bünyesinde yer alan X Media Art Museum’daki özel gösterimde, dünyaca ünlü dijital sanat sergi deneyimini yaşadı. Gösterime katılan Downtown Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez, "Kültür sanatla ilgili Türkiye’deki bütün etkinlikleri burada görebilirsiniz. Bugün ise dünyada bir çok örneği olan dijital müzeyi veya gösteriyi birlikte deneyimleyeceğiz. Burası, sadece bir alışveriş merkezi değil, kültür sanattan tutunda bir çok etkinliğe önem veren merkez konumundadır. Ayrıca, AVM’nin 3 bin 500 metrekarelik Osmanlı kültürünü tanıtan bir müze inşa edeceğiz" diye konuştu.

DasDas Bursa İşletme Müdürü Alper Baytekin de birçok gazetecinin DasDas Bursa’nın açıldığı ilk günden itibaren kendileriyle bu heyecanı paylaştığını belirtti. Türkiye’de tek olan dijital serginin 27 Aralık’tan itibaren Bursa’da kapılarını açtığını ifade eden Baytekin, gazetecilerle bunu deneyimleyeceklerini aktardı.

X Media Art Museum By Dasdas ile tanışan gazeteciler, farklı bir deneyimi yaşamış oldu.

Sergi, Leonardo da Vinci’nin dehası ve Van Gogh’un duygusal dokunuşları, “Parallel Unıverse” sergisinde yapay zeka tarafından yeni bir nefes alıyor. Leonardo’nun ve Van Gogh’un hayat boyu çizdiği tüm eskizleri, resimleri ve çalışmaları, yapay zeka algoritmaları sayesinde canlanıyor. Bu sanatsal yolculuk, ziyaretçilere, geçmişin büyük ustalarının eserlerinin modern bir yorumunu sunan çarpıcı ve dinamik bir sergi deneyimi vadediyor. İtalyan sanat tarihinden 342 sanatçının 20 binden fazla eseriyle beslenen yapay zeka, sergiyi bir adım öteye taşıyor. İtalyan sanatının zengin dokusunu ve çeşitliliğini çeşitlendiren yapay zeka, özgün eserler üreterek izleyicilere sanatın evrimsel bir perspektifini sunuyor.

Sanat ve teknolojinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan dijital sergi Parallel Unıverse DasDas’ın Bursa Downtown’daki sahnesinde yıl boyunca ziyarete açık olacak.