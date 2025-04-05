Edinilen bilgiye göre ilk kaza Özdilek Köprülü kavşağında meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ramazan A.(60) yönetimindeki 06 FM 1729 plakalı Cip ile aynı istikamette seyir halinde olan Abdullah A.(26) yönetimindeki 16 MC 4885 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Abdullah E.(3) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri bölümünde meydana geldi. Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yaşar K. yönetimindeki 68 ADM 423 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada, Abdulmenab A. yönetimindeki 16 F 2392 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Onurcan K.(10) yaralandı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.