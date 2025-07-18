Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların matematiği ezberlemeden, deneyimleyerek ve doğayla iç içe bir ortamda öğrenmesini sağlayacak örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor.GAZİANTEP (İGFA) - “Matematik Köyü ile Doğada Öğreniyoruz” projesiyle ilkokul öğrencileri, kitapların dışına çıkarak öğrenmenin en doğal ve kalıcı halini yaşayacak.

Proje kapsamında Erikçe Macera Parkı’nda kurulacak eğitim alanlarında, çocuklara uygulamalı matematik eğitimi verilecek. Açık ve kapalı alanların yer aldığı bu özel öğrenme köyü, doğanın ilham veren atmosferiyle matematiği buluşturacak; öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlayacak.

DOĞADA EĞİTİM, MATEMATİKLE BÜTÜNLEŞECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Eğitim Şehri Gaziantep” vizyonuyla hazırladığı projede, öğrencilerin matematiğe bakışı değişecek. Sınıf duvarları yerine ağaçların gölgesinde, tahtalar yerine doğa materyalleriyle yapılan eğitimlerde, matematik hayatın bir parçası hâline gelecek.

Projeyle çocukların matematiksel düşünme becerileri gelişirken; takım çalışması, empati ve birlikte başarma duygusu da güçlenecek. Somut öğrenme tekniklerinin kullanılacağı eğitimlerde; kavramlar modeller, deneyler ve doğa temelli örneklerle pekiştirilecek. Oyunlaştırma yöntemiyle öğrenme süreci daha eğlenceli ve etkili hâle getirilecek.

Gruplar halinde yürütülecek etkinliklerle paylaşım, dayanışma ve iş birliği odaklı bir öğrenme ortamı oluşturulacak. Böylece çocuklar sadece matematiği değil, birlikte öğrenmenin mutluluğunu da deneyimleyecek.