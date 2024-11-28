Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu Yol Koşusu için 1 Aralık Pazar Günü 08.00-12.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek 'Gazi Yarı Maratonu' için bazı yollar trafiğe kapanıyor.

Yol Koşusu kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Önü, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, Derekenarı Caddesi, Şirvani Camii Sokağı, Lale Paşa Caddesi, Keçehane Caddesi, İstasyon Caddesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Abdulkadir Aksu Bulvarı, Üniversite Bulvarı, Burç Kavşağı, Milli Egemenlik Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı ve Şehit Yusuf Erin Caddesi trafiğe kapatılacak. Koşunun tamamlanması sonrası trafik akışı sağlanacak.

Bu güzergahları kullanacak vatandaşların koşu saatleri arasında farklı güzergahları kullanması istendi.