Gaziantep yemekleri ve kültürü temalı fotoğraf yarışması için geri sayım başladı. Son başvuru 9 Kasım 2023.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür, Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği (GAFSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde gastronomi dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olan Gaziantep’in yemeklerini fotoğraf ile belgelemek ve tanıtmak için 1. Gaziantep Yemekleri ve Yemek Kültürü Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor.

“Gaziantep Kazan Yemekleri” ve “Gaziantep Sokak Lezzetleri ve Yemek Kültürü” olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışmada dört mevsim boyunca yapılan Gaziantep yemeklerinin, salatalarının, tatlıların hazırlanması, tarladan sunumuna kadar olan aşamalarıyla Gaziantep yemeklerinin yapımında kullanılan malzemelerin fotoğraflarını kapsayacak.

İki kategoride düzenlenen yarışmada derece alan isimlere sırasıyla, 10 bin, 7 bin 500, 5 bin lira para ödülü verilirken mansiyon ödülü olarak da 2 bin 500 lira verilecek. Ayrıca sergide her dalda en az 30 fotoğrafın görücüye çıkacağı fotoğraflar içinse yarışmacılar bin 500 lira alacak.

Yarışmacılar her iki kategoriye de 5’er adet fotoğraf ile katılabilecek. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Gaziantep ili sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunlu olup bu şarta uymayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak.

Yarışmanın son başvuru tarihi 4 Kasım 2023 olup başvurular http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine yapılacak.Yarışmanın şartnamesine ise https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/1-gaziantep-yemekleri-ve-yemek-kueltuerue-ulusal-fotograf-yarismasi-tr adresinden ulaşılabilir.