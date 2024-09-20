Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK)'nca düzenlenen “Çocuk Filmleri Festivali” Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde eğlenceli etkinliklerle ikinci gününde de devam etti.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde düzenlenen festivalin ikinci günü Gaziantep’te birbirinden çeşitli etkinliklerle noktalandı.

20 Eylül tarihine kadar devam edecek festival çeşitli atölyeler ve eğlenceli aktivitiler ile çocuklara hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri eşsiz bir deneyim sunuyor.

Günün ilk atölyesinde, Dijital Medya İçerik Üreticisi Fester Abdü, gençler ve çocuklarla bir araya geldi. Fester Abdü, sosyal medya ve içerik üretimi üzerine sohbet gerçekleştirdi. Büyük ilgiyle karşılanan atölye ile katılımcılar sosyal medyanın gücünü ve içerik üretmenin keyifli yanlarını keşfetme fırsatı buldu.

Oyuncu Tolga Canbeyli'nin düzenlediği “Oyunculuk Atölyesi”nde ise çocuklar, eğlenceli oyunlar ve canlandırmalarla hem keyifli vakit geçirdi hem de oyunculuk becerilerini geliştirme şansı yakaladı. Atölye, çocuklara hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri bir deneyim sundu.

Festivalin ikinci günü film gösterimleri ile devam etti. Bugünkü programda "Süper Maymun Shimmy", "Benim Uçan Dev Maceram" ve "Benim Tatlı Diş Perim" filmlerinin gösterimleri gerçekleştirildi. Çocuklar, bu keyifli animasyon filmleri izleyerek macera dolu dakikalar yaşadı.