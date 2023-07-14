Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan Osmangazi Mahallesi’nde prefabrik konutlar tamamlanırken sıra sosyal alanlara geldi.BURSA (İGFA) - 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde ilk günden itibaren yaraları sarmak için imkânlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesindeki desteğini aralıksız sürdürüyor.

11 ili etkileyen felakette birçok noktada hizmet veren Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yoğunlaştırdı. Kısa süre içerisinde inşa edilen 100 hanelik prefabrik konutlarda oturmaya başlayan vatandaşlar, depremin acısını bir nebze unuttu. Aileler, geniş ve eşyalarla döşenmiş sıcak yuvalarına geçmenin mutluluğunu yaşarken, çocuklar da yeni parklarda doyasıya oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.

İslahiye’deki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, afetzede vatandaşların ihtiyaçlarına göre hizmetleri sürdürdüklerini söyledi. 100 hanelik Osmangazi Evleri’nde yaşamaya başlayan vatandaşların faydalanacağı sosyal alanların da bitme aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Dündar, “Prefabrik konutların yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğümüz bu bölgedeki çocuklarımız için güzel bir oyun parkı inşa etti. Millet kıraathanesi inşaatında da son aşamaya gelindi. Mescit, okul ve polis merkezi inşaatları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu hizmetleri de önümüzdeki günlerde vatandaşlarımıza kullanımına sunacağız” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin felaketin ilk gününden itibaren hep yanlarında olduğu belirten İslahiyeli vatandaşlar da, kendilerine her türlü desteği veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye ekiplerine teşekkür etti.