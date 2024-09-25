Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayatta daha çok olmaları için düzenlenen sergi açıldı. Bin parça ürünün yer aldığı sergide; Gaziosmanpaşalı kadınlar tarafından tamamen geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çanta ile bu yıl ilk kez eğitimleri verilen diorama sanatına ait eserler ön plana çıktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçede yaşayan kadınların ürettiği el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergi Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, eşi Gözde Bahçetepe, belediye yetkilileri ile davetliler katıldı. Bin parça ürünün yer aldığı sergide; patenti belediyeye ait olan emek, beceri ve işçiliği sadece Gaziosmanpaşalı kadınlara ait ve Türkiye’de bir ilk olan, tamamen geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çantalar ve diorama sanatına ait eserler ön plana çıktı. Sergide ziyaretçiler; ahşap boyama, porselen boyama, bez bebek, seramik, iğne oyası, mandala, ebru sanatı gibi birçok eseri de inceleme fırsatı bulacak. Sergi alanı 10 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

“Sosyal hayatın bütün alanlarında kadınlarımızı güçlü tutmak için birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz”

Programda konuşan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bu farkındalığı çok diri tutmaya çalıştık. Çünkü kadınlarımızın sadece bu alanlarda değil aslında hayatın bütün alanlarında beslemeye, sosyal hayatın bütün alanlarında kadınlarımızı güçlü tutmak için birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Gerek büyükşehir belediye başkanımız, gerek Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak kadınlarımızı sosyal hayatın güçlü, dinamik onları daha görünür kılan emeklerinin karşılıklarını alabilecekleri fırsatları oluşturmak bütün yerel yönetimlerin başlıca görevlerindedir. Bugün büyük bir emekle ortaya çıkan el emeği, göz nuru eserleri kadınlarımızın eserlerini sizlerle buluşturmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Çok heyecanlıyız” dedi.