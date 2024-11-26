Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde nedeniyle anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde nedeniyle anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Belediye binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe, belediye başkan yardımcıları, müdürler ve çok sayıda kadın katıldı. Programda, kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların isimleri okunarak her biri gökyüzüne bir balon bırakıldı. Ardından kadınlar kol kola girerek, “şiddete karşı hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz” mesajı verdi.

“Şiddetle mücadele eden tarafta olmaktan gurur duyuyorum”

Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe, “Bugün burada kadına şiddetle mücadele eden tarafta olmaktan gurur duyuyorum. Ne yazık ki kadına yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Bu durum şiddetin bir kadın sorunu olduğunu değil toplum sorunu olduğunu da göstermekte. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin sokaklarda, işyerlerinde ve okullarda güvenli hissedebilecek noktaya geldiklerinde kendimizi rahat hissetmeye başlayacağız. Bu büyük mücadeleyi kadınlarımız için tek başına değil toplumun her ferdi olarak bir arada yürütmek zorundayız. Bu gücü hep birlikte kazanabiliriz. Dayanışma içerisinde tükenmeden bu mücadeleyi sonuna kadar yürütmek zorundayız” dedi.