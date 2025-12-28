Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlediği hamsi festivalinde İstanbul'da Karadeniz kültürünü buluşturdu. İki gün süren ve 10 ton hamsinin ikram edildiği festivalde, birbirinden değerli sanatçılar sahne aldı. Vatandaşlar kemençe, tulum ve horon eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlediği hamsi festivalinde Karadeniz rüzgarı esti. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara 10 ton hamsi ikram edildi. Karadeniz yöresine ait tulum ve kemençelerin de çalındığı festivale, İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan akşam saatlerinde ise festivalde, Karadeniz'in meşhur sanatçılarından Onay Şahin ve Resul Dindar sahne alacak.

'Gaziosmanpaşa'nın bu şenliğine şahitlik etmek için geldik'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu tür etkinliklerin kültürel birlikteliği güçlendirdiğini belirterek, 'Burada aslında hamsiyi bahane ederek bir araya gelmenin bu coşkuyu yaşamanın birliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi güçlendirmenin bir fotoğrafını yaşıyoruz. Pazar günü herkes çocuğuyla, arkadaşlarıyla, eşiyle bu coşkuyu yaşamaya gelmiş. Şu sıradaki hemşehrilerimizi gördüğümüzde, bu kalabalığı gördüğümüzde, çok mutlu olduk. Biz de Gaziosmanpaşa'nın bu şenliğine şahitlik etmek için geldik. Ben tekrardan hepinize bu anlamda katkılarınızdan dolayı katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'Vatandaşımızla birlikte tam bir Karadeniz havası var'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise festivalde 10 ton hamsi dağıtılacağını vurgulayarak, 'Evet Gaziosmanpaşa'da hamsi festivalindeyiz. Dün başladık, iki gün sürüyor. Konserlerimiz var. 10 ton hamsi dağıtıyoruz. Vatandaşımızla birlikte tam bir Karadeniz havası var. Soğuk bir hava olmasına rağmen Gaziosmanpaşa'nın yoğun katılımı var. Ben hem Gaziosmanpaşalılara hem emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah akşam da hem Onay Şahin hem Resul Dindar konserlerimiz olacak. Tüm Gaziosmanpaşalıları bu anlamda davet ediyoruz. Hamsimiz var, hava soğuk kalbimiz sıcak bekliyoruz' şeklinde konuştu.

Etkinlikte coşkusunu paylaşan Erdal Şahin, 'Başkanıma teşekkür ederim böyle bir güzelliği ortaya koyduğu için. Bütün herkes burada, var olsunlar. Başarılarının devamını dilerim' dedi.

Etkinlik alanında bulunan Fatih Yeter de, 'Gayet güzel bir etkinlik. Gaziosmanpaşa Belediyesini tebrik ediyoruz. Bu noktada kaymakamlık, valilik hepsine teşekkür ediyoruz. Bu kış gününde olmasına rağmen büyük bir ilgi var, halkımıza da teveccüh ediyoruz' dedi.

Festivale gelen Melek Fidan ise, 'Samsunluyuz biz Karadenizliyiz. Çok güzel şu an ve şu anda Karadeniz'de gibi hissediyorum kendimi. Hava soğuk ama her şey harika' dedi.

Festival, akşam saatlerinde sanatçıların sahne performanslarının ardından sona erecek.