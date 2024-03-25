Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkıp önce yanındaki araca çarptı, ardından bariyerlere saplandı. Kazada bariyere saplanan araçtaki sürücü hayatını kaybederken araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 GLA 783 plakalı otomobil, sürücüsü Halil İbrahim Akbalık (24), şerit değiştirmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak seyir halindeki 41 AET 305 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, Gaziosmanpaşa ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Yaşanan kaza sonrası yoldaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Akbalık ve Orhan Sarıkaya itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Orhan Sarıkaya ambulansla hastaneye kaldırılırken Halil İbrahim Akbalık olay yerinde hayatını kaybetti. Akbalık’ın cansız bedeni ambulansa bindirilerek morga götürüldü. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşurken trafik, polis ekiplerince kontrollü şekilde devam etti. Bariyere saplanan otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı. 41 AET 305 plakalı araçta ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.