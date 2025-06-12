Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, görevinin ilk gününde Küçükköy Cengiz Topel Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Karadeniz, hem esnafa bereketli kazançlar diledi hem de vatandaşların talep ve öneriyle yakından ilgilendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, görevinin ilk gününde Küçükköy Cengiz Topel Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla samimi bir iletişim kuran Başkan Vekili Eray Karadeniz’e ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Gaziosmanpaşalılar, yeni görevi dolayısıyla Karadeniz’i tebrik ederek, dua ve desteklerini dile getirdi. Başkan Vekili Karadeniz, daha güzel bir Gaziosmanpaşa için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti. Karadeniz, hem esnafa bereketli kazançlar diledi hem de vatandaşların talep ve öneriyle yakından ilgilendi.

"Esnafıyla, halkıyla iç içe olan bir anlayışla burada siyaset yapacağız"

Gaziosmanpaşa’da sahada, halkla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla görev yapacaklarının altını çizen Başkan Vekili Karadeniz, "Niyetimiz belediyede oturan bir belediye başkan vekilliğinden ziyade Gaziosmanpaşa’nın sokaklarında gezen, esnafıyla, halkıyla iç içe olan, en önemlisi de Gaziosmanpaşalı çocukların geleceği için mücadele eden bir anlayışla burada siyaset yapacağız. Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa’ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Sahada güçlü belediyeciliğin ilk adımı atıldı

Başkan Vekili Eray Karadeniz’in göreve başlar başlamaz sokağa çıkarak vatandaşla buluşması, Gaziosmanpaşa’da sahada güçlü bir belediyecilik anlayışının işareti olarak değerlendirildi. Karadeniz, bundan sonraki süreçte de mahalle mahalle dolaşıp ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı.