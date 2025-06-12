Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı "Mimar Sinan Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Mimar Sinan’ın eserlerine farklı bir bakış açısı sunarken, disiplinlerarası işbirliğinin de önemini vurguladı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleşen sergiye; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı, Dr. Saliha Tupal Yeke ile birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite içerisindeki birimlerin disiplinlerarası akademik ilişkilerini artırma gayretinde olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Fen, tıp ve mimarlığın mühendislikle buluşmasını istiyoruz; ama bunların yanında ihmal etmememiz gereken son derece verimli alanlar var" dedi. Bu serginin, mimarlık ve mühendislik arasında sanatla kurulan bir köprünün ilk adımı olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün Güzel Sanatlar, Geleneksel Türk Sanatları, yarın başka alanlar olacaktır ama bu ilişkinin başlamış olması son derece kıymetli" ifadelerini kullandı. Mimar Sinan’ı kültürel, mimari ve mühendislik alanındaki en büyük isimlerinden biri olarak nitelendiren Rektör Yılmaz, emeği geçen herkese teşekkür etti.

BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan ise, Mimar Sinan’ın dünya çapında önemli eserler üretmiş, hem sanatçı hem de teknik bir deha olduğunu belirtti. Arslan; "Mimar Sinan’ın yapıları; depremlere, yangınlara, olumsuz koşullara rağmen hala ayakta ve hepimiz hayranlıkla izliyoruz" dedi. Bu yıl Geleneksel Türk Sanatları ve Mimarlık öğrencilerinin Mimar Sinan eserleri hakkında farkındalık oluşturmak ve özellikle altın oran perspektifinden bakmak üzere bir çalışma düzenlediklerini aktaran Arslan, projenin Dr. Saliha Tupal Yeke tarafından organize edildiğini ve iki fakültenin bir arada çalışmasının son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Serginin yeni işbirlikleri için ilk adım olduğuna işaret eden Arslan, gelecekte iki fakülte arasında daha güzel çalışmalar yapılacağına inandıklarını söyledi.

Serginin organizatörlerinden Dr. Saliha Tupal Yeke da her yıl Mimar Sinan’ı farklı bir perspektiften incelemeye çalıştıklarını ifade etti. Yeke, bu yılki temanın Mimar Sinan’ın eserlerinde matematiğin ne kadar var olduğunu sorgulamak olarak açıkladı. Bu amaçla iki atölye fikri geliştirdiklerini söyleyen Yeke, "Geleneksel Türk Sanatlarındaki öğrencilerimizle Mimar Sinan’ın imzasını geometri ile birleştirerek tasarladığımız üç tane atölye düzenledik" dedi. Sergilenen eserlerin Nisan ve Mayıs aylarında yapılan bu atölyelerin ürünleri olduğunu aktaran Yeke, Geleneksel Türk Sanatları öğrencilerinin Mimar Sinan’ın imzasını geometrik formlarla birleştirdikleri kompozisyon çalışmalarını iki aylık süreçte ilerlettiklerini belirtti. Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle İstanbul’daki Mimar Sinan eserlerini yerinde inceleyerek tasarım, malzeme ve mekân kurgusu gibi konuları öğrencilere aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Yeke, emeği geçen herkese ve özellikle öğrencilere teşekkür etti.

Sergi, katılım belgelerinin takdimi ve fotoğraf çekimleriyle sona erdi.