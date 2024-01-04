Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için ilçe genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın alışverişte mağduriyet yaşamaması adına fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelindeki zincir marketlerde denetimler gerçekleştiren ekipler, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırmasını yaparak incelemelerde bulundu. Marketler, fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetlendi. Fahiş fiyat artışı veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

“İlçemiz genelinde bulunan marketlerde denetimlerimizi sıklaştırdık”

Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Memuru Sercan Aytaç, “İlçemiz genelinde bulunan marketlerde denetimlerimizi sıklaştırdık. Özellikle fahiş fiyat konusunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na belirlemiş olduğumuz olumsuzlukları rapor ettik. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, fiyat etiket tarife yönetmeliğine göre yapmış olduğumuz denetimleri İl Ticaret Müdürlüğü’ne bildirdik. Vatandaşlarımız da kendileri gördükleri olumsuzlukları ALO 175 tüketici danışma hattına bildirebilirler. Bu anlamda tüm yıl boyunca çalışmalarımız devam edecek” dedi.