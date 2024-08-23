Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde artan yetersiz beslenme ve çocuk felci vakalarına dikkat çekerek, bu durumun özellikle yoksul ve kriz bölgelerindeki çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. BM'nin yayımladığı raporda, kötüleşen ekonomik koşullar, iklim değişikliği ve silahlı çatışmaların birçok ülkede gıda güvenliğini tehlikeye attığı belirtilirken, yetersiz beslenmenin çocukların bağışıklık sistemini zayıflatarak çocuk felci gibi önlenebilir hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiği ifade edildi.

Raporda, özellikle Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da milyonlarca çocuğun yetersiz beslenme riski altında olduğu, bu durumun çocuk felci aşı kampanyalarının etkinliğini de tehlikeye soktuğu kaydedildi. BM yetkilileri, uluslararası toplumu acil önlemler almaya çağırırken, gıda yardımları ve aşı kampanyalarının genişletilmesi gerektiğini belirtti.

BM, çocuk felci vakalarının yeniden artış göstermesinin küresel sağlık açısından alarm verici olduğunu ve aşılamanın tüm çocuklar için erişilebilir hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.