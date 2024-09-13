Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla kent meydanında başlatılan ve Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki tuvaletlerin ve abdesthanelerin yer altına alınarak modernize edildiği projede son aşamaya gelindi.KOCAELİ (İGFA) -Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla kent meydanında başlatılan ve Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki tuvaletlerin ve abdesthanelerin yer altına alınarak modernize edildiği projede son aşamaya gelindi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki abdesthaneler yer altına alınırken bir yandan da umumi tuvalet ihtiyacı da karşılanmış olacak. Toplam 360 metrekarelik alanda ve meydanın estetiğine uygun şekilde hayata geçirilen projede betonarme imalatı ve tesisat altyapısı tamamlandı. Zemin ve duvar kaplamaları çalışmalarının sürdüğü Çoban Mustafa Paşa Cami ve Külliyesi Çevre Düzenlemesi

KAMULAŞTIRILAN ALANDA DA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Projesi’nin bir diğer kolu olan peyzaj düzenlemesi ve yeraltı teknik hacim ünitesi çalışmasının da startı verildi. Gebze Belediyesi tarafından kamulaştırılan Bağdat Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi kavşağında yer alan bölgede startı verilen çalışmalar kapsamında; külliyenin avlusunda bulunan ve tarihi eserin ruhuna, kullanım amacına aykırı durumdaki su depoları, klima dış üniteleri, hidrofor gibi teknik donatılar yer altına alınacak. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından peyzaj düzenlemesi yapılarak vatandaşların kullanımına açılacak.