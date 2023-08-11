Kocaeli Gebze'yi 1. Ligde temsil edecek olan Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol takımı, Suudi Arabistan Genç Milli Erkekler Voleybol takımını hazırlık müsabakasında ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol takımı, Suudi Arabistan Genç Milli Erkekler Voleybol takımını ağırladı.

Gebze Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabaka öncesi sporcularla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başarı temennilerini illetti.

Gebze’yi bu sene Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde temsil edecek olan Gebze Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ile hazırlık maçında mücadele eden konuk ekip sporcuları ve teknik heyete Gebze hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporcularla da tek tek sohbet etti. Suudi Arabistan Genç Milli Erkekler Voleybol takımının sporcuları ve teknik heyet, ev sahibi Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz’e misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Müsabaka öncesi ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.