Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen Gazze temalı yılsonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzide Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen Gazze temalı yılsonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi açılışına Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kamil Demir, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katıldı.

GAZZE’Yİ GÜNLÜK HAYATIMIZDA AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ

Gazze temalı serginin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba “ Bugün Güzide Gençlik Merkezi’mizin Gazze temalı sergisindeyiz. Gazze’yi hem günlük hayatımızdan aklımızdan çıkartmamamız hem de boykota devam etmemiz gerekiyor. Bu anlamlı sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta konuşan ev sahibi Başkan Büyükgöz ise “Güzide Gençlik Merkezi’mizde buradaki öğrencilerimizin yılsonu sergisini açılışında bir aradayız. “Gazze” temalı sergimizin en önemli özelliği burada gördüğünüz tüm ürünlerin gelirlerinin Gazze’ye yardım olarak gönderilecek olması. Özverili çalışmalarından, Filistin meselesine sahip çıkmalarından ötürü gençlerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Bu çalışmalar geleceğimiz açısından önemli bir duruş olarak karşımıza çıkıyor. Bu vicdanla yetişen nesillerimiz ülkemizin de nereye doğru gideceğinin yol haritasını belirleyecektir. Bu işe yüreğini veren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.