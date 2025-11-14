Gebze’de tarımsal üretimi güçlendirmek ve maliyetlerini azaltmak amacıyla çiftçilere toplam 500 bin kıvırcık, pazı ve karalahana fidesi hibe edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla sürdürdüğü desteklerine bir yenisini daha ekledi. Gebze Kadıllı köyünde düzenlenen program kapsamında çiftçilere toplam 500 bin kıvırcık, pazı ve karalahana fidesi hibe edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, belediyelerin yalnızca altyapı hizmetleriyle değil, sosyal yaşamın tüm alanlarında vatandaşlara dokunmaya devam ettiğini belirtti. Soba, "Bir gün fidan dikerken bugün fide dağıtıyoruz. Başka bir gün spor kulüpleriyle, başka bir gün engellilerimizle ilgili bir program yapıyoruz. Tüm bu adımları sahadaki arkadaşlarımız ve ziraat odasıyla istişare ederek gerçekleştiriyoruz" dedi.

1 milyar 350 milyon TL destek

Başkan Vekili Soba, 2019’dan bu yana Kocaeli genelinde çiftçilere 1 milyar 350 milyon TL tutarında destek sağlandığını vurguladı. Soba, "Bu rakam bugün hesaplandığında 2 milyarın üzerinde bir değere karşılık geliyor. Çiftçilerimizin taleplerini karşılamak için bundan sonraki yıllarda da aynı özeni göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bugün itibarıyla güncel destek tutarı 2,5 milyar TL’ye ulaştı"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, desteklerin önemine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Büyükgöz,"Kocaeli’nin 12 ilçesinin neredeyse tamamında tarım yapılıyor. Gebze ise bu ilçeler arasında önemli paya sahip. Daha önce domates, biber, patlıcan dağıtıldı, mazot, branda ve naylon destekleri verildi. Bugün itibarıyla güncel destek tutarı 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Hava yoksa su yoksa gıda yoksa insandan bahsedilemez" şeklinde konuştu.