Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Gebze Millet Bahçesi’nde büyük bir piknik etkinliği düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Binlerce Gebzelinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, keyifli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Ailelerin doğayla iç içe vakit geçirdiği etkinlikte çocuklar için özel oyun grupları kuruldu. Şişme oyun parkurlarından yüz boyamaya kadar birçok aktiviteyle minikler doyasıya eğlendi.

Piknik alanında kurulan sahnede ise konserler verildi, katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Piknik organizasyonuna Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Ak Parti İl Kadın Kollar Başkanı Yasemin Özdemir, Ak Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

GEBZE’MİZİN AKCİĞERİ GÖREVİ GÖRECEK

Piknik organizasyonunda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,“Çocuklarımızın sevinçleri bizlerin sevinci onların yarına dönük umutları bizim umutlarımız. Bu gün burada güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Bugün içinde bulunduğumuz Millet Bahçesi Gebze’ye yakışır bir şekilde hizmete girdi. Öncelikle emeği büyük olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. 430 dönüm alana kurulu Millet Bahçesi Gebze’nin akciğeri görevi görecek. Ayrıca boş olan alanlara kamu binaları da gelerek idari kısımlar yer alacak. Ben bu gün bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan çocuklarıyla bu organizasyona katılan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, ”Bu gün eğlence günü bu gün belediyemizin çalışmalarının fuar günü, çocuklarımızla birlikte olma, onları eğlendirme günü. Belediyemize böylesine güzel bir programı yaptığı için teşekkür ediyorum. Özellikle sınavların bitmesini bekleyerek, hem onları bu dönemde rahatsız etmemek, hem de sınavdan sonra bir moral olması için bu programı düzenledi" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, hem eğlenip hem de birlikte zaman geçirme fırsatı buldukları için Gebze Belediyesi’ne teşekkür etti.