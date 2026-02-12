Trafik kazası geçiren Rus uyruklu çift, ağır ortopedik yaralanmalarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, 36 yaşındaki erkek hastada pelvis ve asetabulum kırıkları, 28 yaşındaki kadın hastada ise önkol, pelvis ve asetabulum kırıkları ile birden fazla büyük kırık tespit edildi. Her iki hasta da ortopedi servisinde yatış ve tedavi sürecine alındı; erkek hasta 163 gün, kadın hasta ise 108 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Hastaların cerrahi müdahaleleri ve takipleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Okan tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından, hastalar genel sağlık durumlarının iyi olmasıyla taburcu edildi.

Tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Op. Dr. Mehmet Okan, 'Pelvis ve asetabulum kırıkları, uzun süreli ve multidisipliner yaklaşım gerektiren ciddi yaralanmalardır. Hastalarımızda uygulanan cerrahi tedaviler, yoğun bakım, servis takipleri ve rehabilitasyon süreci ekip çalışmasıyla titizlikle yürütüldü. Hastalarımızın sağlıklı şekilde taburcu edilmesi bizler için son derece sevindirici' ifadelerini kullandı.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ise 'Bu tür ağır travma vakalarında hastanemizin sahip olduğu teknik altyapı, deneyimli hekim kadrosu ve özverili sağlık çalışanlarımız büyük önem taşımaktadır. Uzun süreli tedavilerine rağmen hastalarımızın sağlıklarına kavuşarak taburcu edilmesi, ekip çalışmasının ve kaliteli sağlık hizmetinin en güzel göstergesidir. Sürece katkı sunan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.