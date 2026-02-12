'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' kapsamında, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından eğitim faaliyeti için Tabur Görev Kuvveti seviyesinde birlik teşkil edildi. Teşkil edilen Tabur Görev Kuvvetini, Mekanize Piyade Bölükleri, Tank Bölükleri ve İstihkâm Bölük unsurları oluşturdu.

Eğitimin intikal ve prova faaliyetlerini içeren bölümlerine silah, teçhizat ve araçlarıyla, 23 subay, toplam 171 personelin yanı sıra 4 fiberglas bot, 2 zodyak bot, 1 şalter aracı, 6 zırhlı muharebe aracı, 8 geliştirilmiş zırhlı personel aracı, 5 tank, 1 istihkâm muharebe zırhlı aracı, 1 MAGAS-A aracı, 1 ZAAK aracı olmak üzere toplam 23 adet zırhlı araç ve 6 adet bot, Komando Alay Komutanlığından da 18 personel görev aldı.

Eğitim esnasında yerli ve millî teknoloji ile geliştirilen çok sayıda araç ve teçhizat kullanıldı. Eğitim kapsamında senaryo gereği, Karşı Kıyı İzleme Timi zodyak bot ile karşı karaya çıktı. Tim burada gerekli hazırlıkları yaptı. Yerli ve Millî imkânlarla üretilen Amfibik araçlar samur devreye girdi. Karadan su kenarına gelen samur kısa sürede kurulumunu yaparak suyu girdi. Kamyon, tank ve ZPTler samurlar sayesinde karşı kıyıya taşındı. Bu sırada başka birlikler botlar ile düşman unsurlarının bulunduğu noktaya intikal ederek sıcak temas sağladı. Samurlar ile karşı kıyıya taşınan tank ve ZPTler karada karşılaştıkları engelleri kurulan portatif köprü ile geçti. Son olarak samurlar su içerisinde birleşerek tam bir köprü oluşturdu ve araçlar iki yaka arasında su üstünden samurlar sayesinde yapılan köprüden geçti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının kahraman askerlerinin kendisine tevdi edilen her türlü görevi zor arazi ve mevsim şartlarında dahi görevini yerine getirmedeki kararlılığını ve azmimi yansıtan eğitimde, gerçek muharebe ortamında karşılaşılması muhtemel durumları içeren canlı bir faaliyet icra edildi.