Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında yürütülen projeyle, Türkiye genelinde teknoloji alanına ilgi duyan öğrenciler için önemli bir eğitim fırsatı sunuluyor. Program kapsamında 81 ilde bulunan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nde öğrencilere toplam 36 ay sürecek ücretsiz teknoloji eğitimi verilecek. Eğitimler tasarım, üretim, yazılım ve mühendislik gibi alanlarda uygulamalı içeriklerle gerçekleştirilecek.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’ne bu yıl 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yanı sıra 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri başvuruda bulunabilecek. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde teknoloji geliştirme süreçlerini deneyimleme imkânı elde edecek. Başvurular 6 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Programa katılmak isteyen öğrenciler deneyap.org adresinden veya Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şeker Kompleksi içerisinde bulunan Beydağı Gençlik Merkezinden başvurabilirler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı iş birliğiyle yürütülen programın, Türkiye’nin teknoloji alanındaki insan kaynağını güçlendirmesi hedefleniyor.