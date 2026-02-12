Samsun Bölgesi kapsamında Amasya, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerinden yapılan başvurular arasından seçilen 100 proje, 3 gün boyunca sergilendi. Sergi sonunda dereceye giren projeler, Ankara’da düzenlenecek Türkiye Finalinde bölgeyi temsil etmeye hak kazandı.

OMÜ Mehmet Yalçın Taşmektepligil Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törende öğrencilere ödülleri, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile İl Milli Eğitim Müdürleri tarafından takdim edildi.

Rektör Aydın: "OMÜ de bilimi toplumun her kesimine yaymayı sorumluluk olarak görüyoruz"

Törenin açılş konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bizler; üniversite–okul iş birliklerini güçlendirmeyi, gençlerimizi erken yaşta araştırma kültürüyle buluşturmayı ve bilimi toplumun her kesimine yaymayı stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla, TÜBİTAK’ın yürüttüğü bu değerli programı son derece önemsiyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu omuzlayacak olan gençler sizlersiniz"

Sergilenen projelerin geleceğe yön verdiğine değinen Rektör Aydın, "Sergilenen her bir çalışma, gençlerimizin ‘neden?’ diye sormaktan vazgeçmediğinin, çözüm üretmeye cesaret ettiğinin ve geleceğe bilimle yürüdüğünün somut bir göstergesidir. Bugün birer lise öğrencisi olabilirsiniz; ancak ortaya koyduğunuz projeler, yarının bilim insanlarının, mühendislerinin, hekimlerinin ve girişimcilerinin ayak sesleridir. Unutmayın, bilimsel yolculuk; büyük sıçramalardan önce atılan küçük ama kararlı adımlarla başlar. Bugün attığınız bu adım son derece kıymetlidir. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu omuzlayacak olan gençler sizlersiniz. Bu süreçte sizlere rehberlik eden, zamanını ve bilgisini büyük bir özveriyle paylaşan değerli öğretmenlerimize özellikle teşekkür etmek isterim. Aynı şekilde, gençlerimizin hayallerine inanan ve onları her koşulda destekleyen kıymetli ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda TÜBİTAK Proje Yarışmaları Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topçu bu yıl bölgeden 12 ayrı alanda 3 bin 142 projenin başvurduğunu, Türkiye genelinde ise bu sayının 29 bin 739’a çıktığını aktardı. Dekan Topçu, 57 yıllık yarışma geçmişinin en yüksek başvuru sayısı olduğunu ifade etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışma sonuçlarına göre; Samsun 6 birincilik, 5 ikincilik, 2 üçüncülük, Çorum 1 birincilik, 1 ikincilik, Amasya 3 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük, Ordu 2 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük, Sinop 2 üçüncülük, Tokat 3 birincilik, 1 üçüncülük, Giresun 3 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve Kastamonu 2 üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.