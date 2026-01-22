Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Kıvam Grup İnşaat arasında, mühendislik fakültesi öğrencilerine burs ve staj imkanı sağlayacak kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük B Salonunda gerçekleşen törene; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Kıvam Grup İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Macid İlker, BUÜ Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü ile personel katılım gösterdi.

Akademik dinamizm, dış paydaşlarla güçleniyor

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin bir araştırma üniversitesi olma kimliğini vurgulayarak, akademik dinamizmi artırmak için ulusal ve uluslararası projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Öz kaynakların yanı sıra sanayi ve ekonomi dünyasındaki dış paydaşların katkısının üniversite için hayati bir değer taşıdığını ifade eden Yılmaz, bu tür işbirliklerinin sadece finansal bir destek olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin henüz eğitim aşamasındayken sektörle temas kurarak mesleki tecrübe kazanmalarına imkan sağladığını dile getirdi. Bursa gibi güçlü bir ekonomiye sahip bir şehirde, 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan üniversitenin akademik birikimini sanayi ile karşılıklı etkileşim içinde büyüteceklerini kaydeden Rektör Yılmaz, protokolün olgunlaşmasında emeği geçen herkese isimlere ve Kıvam Grup ailesine teşekkürlerini sundu.

'Geleceği nitelikli nesillerle inşa ediyoruz'

Kıvam Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macid İlker ise Bursa'nın eğitim çınarı olan BUÜ ile işbirliği yapmaktan duyduğu gururu paylaştı. Şirket olarak geleceği inşa etme vizyonuyla hareket ettiklerini ancak kalıcı başarının sadece binalar yükseltmekle değil, donanımlı bir nesil yetiştirmekle mümkün olacağına inandıklarını belirten İlker, bu protokolün sadece bir imza metni değil, öğrencilerin hayallerine bir ortaklık olduğunu vurguladı. İlker, başarılı gençlerin derslerine odaklanabilmeleri için ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedeflediklerini ve teorik eğitimin saha tecrübesiyle taçlanması adına kapılarını mühendis adaylarına sonuna kadar açtıklarını söyledi. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek Bursa'nın nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı bir görev bildiklerini belirten İlker, işbirliğine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı üniversite yönetimine şükranlarını iletti.

İmzalanan protokol kapsamında, BUÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gören, akademik başarısı yüksek ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Protokol ayrıca öğrencilere staj, teknik araştırma ve deneyim paylaşımı gibi akademik ve mesleki gelişim alanlarında da geniş kapılar açıyor.