Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 21 Eylül Cumartesi günü “Bursa Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Geleceğin Ulaşım Modelleri” adlı değerlendirme toplantısı düzenleyecek. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan bu haftada, Bursa çeşitli zengin içerikli programlarla dolu bir etkinlik süreci yaşıyor. Haftanın içeriğinde sabah yürüyüşleri, güvenli bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimleri, spor ve sanatsal etkinlikler gibi birçok aktivite bulunuyor.

Değerlendirme toplantısı, 21 Eylül Cumartesi günü 13.30-18.00 saatleri arasında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda, kentsel hareketlilik planı üzerine öneriler tartışılacak. Açılış konuşmaları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ve Bursa Planlama Ajansı Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından yapılacak.

Toplantıda, “Bursa Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı-Öneri ve Çalışmalar” konulu oturumda Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Ulaşım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Murat Kütükçü, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Selahattin Dinç konuşma yapacak.

“Sürdürülebilir Geleceğin Ulaşım Modelleri-Mikro Mobilite” konulu oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr. Murat Kütükçü üstlenecek. Bu oturumda, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Turan Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hediye Tüydeş Yaman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Tektaş ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nurten Akgün konuşma yapacak.