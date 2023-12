Yardımcı olmak için, gelecek en iyi 15 Android oyununu macera, aksiyon, yarış ve daha fazlası gibi kategorilerde bir araya getirdik. Bir göz atın ve takvimlerinizi işaretlemeye hazırlanın!

Mobil oyunlar, her ay piyasaya sürülen tonlarca yeni oyunla son yıllarda gerçekten kendi haline geldi. Tek sorun, Google Play Store’un hala karmakarışık olmasıdır, bu nedenle yaklaşan Android oyunlarını bulmak mutlak bir kabus olabilir.

Gelecek en iyi Android oyunları:

DauntlessWild RiftPlants vs. Zombies 3The Witcher: Monster SlayerSummoners War: ChroniclesNieR Re[in]carnationPokémon UniteWarhammer: Odyssey

Apex LegendsPokémon SleepH1Z1Project Cars GODiablo ImmortalPath of Exile MobileImpossible Bottles

Dauntless

Dauntless, şu anda PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için mevcut olan, oynaması ücretsiz bir kooperatif aksiyon RPG’sidir. Geliştirici, oyunun mobil versiyonunun şu anda erken konsept aşamasında olduğunu ve ne zaman piyasaya sürüleceğine dair kesin bir zaman aralığı sağlamadığını söyledi.

Dauntless’ta, bir avcının yerine geçiyorsunuz ve işiniz, behemotlar olarak bilinen canavarları yok etmektir. Tek başınıza avlayabilir veya diğer üç avcıyla takım kurabilirsiniz. Her öldürmede, daha korkunç canavarları alt etmek için silah yapmak için kullanabileceğiniz üretim malzemeleri elde edersiniz.

Konsol ve PC sürümleri gibi, Android’deki Dauntless da muhtemelen sürekli bir internet bağlantısı gerektiren oynaması ücretsiz bir oyun olacak.

2. League of Legends: Wild Rift

Sırada, Riot Games’ten uzun süredir söylentiler bulunan bir mobil oyun var. League of Legends: Wild Rift, League of Legends’ın onuncu yıldönümü kutlamaları sırasında bir dizi yeni sürümle birlikte duyuruldu. PC muadili ile aynı 5v5 MOBA oynanışına sahip ve daha mobil uyumlu hale getirmek için ayarlamalar içeriyor.

Bu ayarlamalar oyunun sıfırdan yeniden inşa edilmesini gerektirdiğinden, tüm şampiyonlar lansman sırasında mevcut olmayacak. Çıkışta yaklaşık 40 şampiyon mevcut olacak, ancak çoğunun yetenekleri değiştirilecek. Maç süreleri de 15-18 dakikaya indirilecek.

League of Legends şu anda dünyanın en popüler oyunlarından biri ve Wild Rift’i piyasada en çok beklenen Android oyunlarından biri yapıyor. Birkaç aylık alfa testinin ardından Aralık ayında açık bölgesel betaya girecek. Şimdilik Kuzey Amerika testi için bir tarih yok, ancak Avrupa’daki ve diğer bazı bölgelerdeki kullanıcılar 10 Aralık’ta erişim elde edecek.

3. Plants vs. Zombies 3

Plants vs. Zombies 3

Plants vs. Zombies serisindeki yeni bir oyun Android’e geliyor. Adı Plants vs. Zombies 3 ve dünyanın belirli bölgelerinde şimdiden lansmanı yapıldı. Önceki oyunlardan farklı olarak, bu, daha mobil uyumlu tek elle oynamaya olanak sağlamak için muhtemelen portre olacaktır.

Bir şekilde bunu hiç duymadıysanız, Plants vs. Zombies temelde bitki ordunuzla büyük ve kötü zombilerle mücadele ettiğiniz, her biri kendine özgü saldırı veya savunma yeteneklerine sahip bir aksiyon-strateji oyunudur. PvZ 3, tam 3B modeller için ikonik 2B grafikleri terk edecek, ancak aynı genel estetiği koruyacaktır.

Oyunun resmi olarak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok, ancak mikro dönüşümler içeren ücretsiz oynanabilen bir oyun olacağını biliyoruz.

4. The Witcher: Monster Slayer

Hayranların en sevdiği dizi The Witcher, bu yılın başlarında popüler bir Netflix şovu yaptı ve şimdi yepyeni bir mobil oyunun zamanı geldi. CD Projekt’in iki yıl önce özellikle yeni bir mobil oyun üzerinde çalışmak için satın aldığı Spokko tarafından geliştirilen başlık.

Artık oyunun sizi gerçek dünyadaki canavarları avlamak için erken bir Witcher’ın (Geralt of Rivia’dan yüzlerce yıl önce) yerine koyacağını biliyoruz. Doğru, The Witcher Pokémon Go muamelesi görüyor.

Oyun, iksirler, tuzaklar ve daha fazlasını yapmak için konsol kalitesinde görseller ve sağlam bir üretim sistemi vaat ediyor. Şu an itibariyle onaylanmış bir çıkış tarihi yok, ancak aşağıda bağlantısı verilen resmi web sitesinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

5. Summoners War: Chronicles

Summoners War, muazzam popülerliğe ulaşan ilk mobil oyunlardan biriydi ve yakında çıkacak olan bu Android ve iOS oyunu, heyecanı yepyeni bir şekilde yeniden yaşamanıza izin verecek. Diğer oyunlara uzun süre geçmiş olsanız bile, ilk mobil oyun bağımlılığı olarak birçok kişinin kalbinde özel bir yere sahiptir.

Summoners War: Chronicles, orijinal oyunun olaylarından 70 yıl önce gerçekleşen gerçek zamanlı bir MMORPG’dir. İçinde oyuncular, her biri üç canavar çağırabilen üç karakterden oluşan takımlar seçebilir. Bu çağrılan ordular, dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncuların yardımıyla büyük patronları ele geçiriyor.

Bu, Com2Us’un Summoners War evrenini genişletme çabalarındaki ilk oyun, bu yüzden yakında daha fazla oyun hakkında bilgi almayı bekleyin. Çıkış tarihine gelince, 2020’nin sonlarında biraz zaman olacağını biliyoruz, ancak daha fazla ayrıntı açıklanmadı.

6. NieR Re[in]carnation

Yerleşik bir konsol veya PC serisindeki yeni mobil oyunlar, genellikle oyun ve slot makinesi arasındaki çizgiyi aşan basitleştirilmiş versiyonlardır, ancak Nier Re [in] carnation bu trendi engellemeye çalışıyor.

Mobil odaklı bir geliştirici tarafından geliştirilmiş olmasına rağmen, oyun Yosuke Saito tarafından üretilecek ve tıpkı popüler NieR Automata ve onun prequel NieR gibi, Yoko Taro tarafından yönetilecek. İkili, oyunun bir akıllı telefon oyunu gibi hissetmediğini ve amacın markadan para kazanmak değil, daha çok ilginç bir şey yaratmak olduğunu belirtti.

Yukarıdaki fragman, aksiyondan çok platform oluşturma ve keşifle ilgili görünen kesinlikle muhteşem bir oyun gösteriyor. Herhangi bir sürüm detayı verilmedi, ancak bunu yakından takip ediyoruz.

7. Pokémon Unite

Hayranların 24 Haziran’daki Pokémon Sunumlarından bekledikleri son şeylerden biri bir Pokémon mobil MOBA oyunuydu, ancak Pokémon Unite’de sahip oldukları şey buydu. Oyun, bir 5vs5 arena savaşında en sevdiğiniz Pokémon’lardan bazılarının doğrudan kontrolünü ele almanızı sağlar.

Standart MOBA formülü, vahşi Pokémon’u yakalamayı ve puan almak için belirli bölgelere yatırmayı tercih eden bir oyunla biraz Pokémon’a uyarlanmıştır. Üç yerine iki şerit var ve taret yok, ancak bunun dışında oynanış League of Legends veya Dota 2 gibi popüler MOBAS’a çok benziyor.

Oyun, daha önce etrafındaki en popüler iki oyun olan PUBG Mobile ve COD Mobile üzerinde çalışan Tencent stüdyolarındaki ağır vuruş ekibi tarafından geliştiriliyor. Hâlâ çıkış tarihimiz yok, ancak yakında Pokémon Unite hakkında daha fazla şey duyacağız.

8. Warhammer: Odyssey

Uzun süredir devam eden wargaming serisi Warhammer Age of Sigmar’ın hayranları, yaklaşan bu Android oyunu için heyecanlanmalı. Eski Dünya’da geçen bir MMORPG, oyuncuların Warhammer tarihinin en ikonik konumlarından bazılarını keşfetmelerini sağlıyor.

Bir Archmage, Warrior Priest, Engineer, Shadow Warrior, Slayer veya Witch Hunter olarak Kaos ajanlarıyla savaşın. Henüz geliştirme aşamasında oldukça erken, ancak en son haberlerden haberdar olmak için resmi web sitesinde ön kayıt yaptırabilirsiniz.

9. Apex Legends

Apex Legends’ın mobil versiyonuyla ilgili haberler çok az ve çok uzak olsa da, Respawn Entertainment’ın hit battle royale unvanının yakında mobil cihazlara da geleceğini biliyoruz. Oyunun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra geliştiriciler, bir mobil sürümün çalışmakta olduğunu doğruladı.

Maalesef o zamandan beri bunun hakkında çok az şey duyduk. Yakın gelecekte bir zamanda mobil lansmanla ilgili daha fazla şey duyabiliriz, ancak bu noktada oyunun tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil. Yine de, PUBG Mobile ve Fortnite ile rekabet edebilecek bir başka büyük mobil battle royale oyunu, dört gözle beklenen bir şey.

10. Pokémon Sleep

Bu, yaklaşan Android oyunları listesindeki ikinci Pokémon unvanı olsa da, çok daha önce duyurulmuştu. Pokémon Sleep ilk olarak Mayıs 2019’da duyuruldu, ancak o zamandan beri çok az haber olmasına rağmen.

Yine de, Pokémon serisindeki yeni oyunlar her zaman dikkat edilmesi gereken bir şeydir ve bu tamamen benzersiz bir yaklaşım gerektirir. Pokémon Sleep, hepsini yakalamak için aktif olarak keşfetmek yerine uyku düzeninizi takip ederek “uykuyu eğlenceye” dönüştürmek için tasarlanmıştır.

Bunun nasıl çalışacağı tam olarak belli değil, ancak Pokémon Go yürümeyi başarıyla eğlenceye dönüştürdü, peki kim bilir. 2020’de bir ara bununla ilgili daha fazla ayrıntı için bizi izlemeye devam edin.

11. H1Z1

H1Z1, PUBG ve Fortnite’a benzer bir battle royale oyunudur. 150’ye kadar diğer oyuncuyla bir uçaktan atlıyorsunuz ve yere indiğinizde silah, cephane ve diğer malzemeleri aramaya başlıyorsunuz. O halde ava çıkma ve mümkün olduğunca çok rakibi alt etme zamanı. Ayakta kalan son kişi kazanır.

Oyun alanı oyun boyunca küçülüyor ve oyuncuları birbirine yakınlaştırıyor ve her zaman tetikte olmanızı sağlıyor. Tıpkı PUBG’de olduğu gibi, bir yerden bir yere daha hızlı gidebilmeniz için araçlar mevcuttur. Tek başınıza oynayabilir veya bir veya dört başka oyuncuyla takım kurabilirsiniz.

H1Z1, PUBG veya Fortnite kadar popüler değil, ancak yine de milyonlarca sadık hayranına sahip. Oynaması ücretsizdir ve PS4 ile PC’de mevcuttur. Şirket, bir mobil sürümün çalışmakta olduğunu doğruladı, ancak ne zaman çıkacağına dair bir ayrıntı yok.

12. Project Cars GO

Xbox One, PS4 ve PC’de popüler bir yarış oyunu olan Project Cars, mobil bir yan ürüne dönüşüyor. Project Cars GO olarak adlandırılan bu araç, tıpkı PC ve konsol sürümlerinde olduğu gibi bir sürü egzotik araba ve tonlarca özelleştirme seçeneği ile gelecek.

Project Cars, otantik bir yarış deneyimi ile tanınır ve mobil versiyonu tam da bunu vaat ediyor. Oyun şu ana kadar dünya çapında iki milyondan fazla kopya sattı ve türünün en iyilerinden biri.

13. Diablo Immortal

Kasım 2018’de geliştirici Blizzard Entertainment, ikinci mobil oyunu Diablo Immortal üzerinde çalıştığını duyurdu. Başlık sıfırdan geliştirildiğinden, önceki Diablo PC veya konsol oyununun bağlantı noktası değildir.

Hikaye, Diablo II ve III olayları arasında geçiyor. Başmelek Tyrael’in öldüğüne inanılırken, Dünyataşı çeşitli parçalara bölünmüştür. Bu Worldstone segmentleri, taşın gücünü toprağı ele geçirmek için kullanmak isteyen yeni ve eski kötü yaratıkların kaynağıdır.

Oyun, her biri en az 12 beceriye sahip altı sınıf (Barbar, Keşiş, Büyücü, Haçlı, Şeytan Avcısı ve Necromancer) arasından seçim yapmanızı sağlar. Dokuz açık alanda keşfedip savaşabileceksiniz ve bir Diablo oyununda daha önce hiç görülmemiş birçok yaratığa rastlayacaksınız. Oyun zaten Play Store’da listeleniyor ancak resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

14. Path of Exile Mobile

Path of Exile ilk olarak 2013’te yayınlandı, ancak geliştirici Grinding Gear Games’in sürekli güncellemeleri ve ilgisi, oyunu tüm bu yıllar sonra alakalı ve popüler tuttu. Şimdi, mobil sürüm yollardan biri ve son derece sadık bir uyarlama gibi görünüyor.

Yukarıdaki resmi fragmanda, oyunun şirket içinde geliştirildiği (PoE’nin ana rakibi Diablo’nun yakında çıkacak mobil unvanına güzel bir gölge atılarak), bu da temel oyun öğelerinin bozulmadan kalması gerektiği anlamına geliyor. Bununla birlikte, geliştiricilerin daha fazla mobil geliştirme deneyimine sahip stüdyolara güvenmesinin bir nedeni vardır, bu nedenle PoE Mobile’ın sorunsuz ve verimli bir geliştirme dönemine sahip olmasını beklemeyin.

Şimdilik, Path of Exile Mobile hâlâ “deneysel” bir başlık olarak listeleniyor, bu nedenle resmi bir çıkış tarihi görmemesi tamamen mümkün. Bununla ilgili daha fazla haber için bizi izlemeye devam edin.

15. Impossible Bottles

Impossible Bottles(İmkansız Şişeler) bir ritim oyunu olarak tanımlanıyor. Küçük robotlardan devasa golemlere kadar, makinelerinin yardımıyla dünyaya sonsuz bir enerji kaynağı sağlamak isteyen dahi bir mucit rolünü üstleniyorsunuz.

İşi bitirmek için, müzikle senkronize olarak elektrik akımlarını ateşleyerek robotlara güç vermelisiniz. Buraya tıklayarak bunun neye benzediğini kontrol edebilirsiniz. Ancak dikkatli olun: müzikal ritimle ilgili küçük bir hata bile küresel bir karartma yaratabilir ve robotları yok edebilir. Oyun, 10 elle çizilmiş robot, kolay tek dokunuşlu oyun ve her makineyle birlikte gidecek orijinal elektronik parçalar içerir.

İmkansız Şişelerin başlangıçta 2019 yazında piyasaya sürülmesi planlanmıştı, ancak ertelenmiş görünüyor. Oynaması ücretsiz bir başlık olup olmayacağına dair herhangi bir ayrıntı yok.

Bunlar, göz önünde bulundurulması gereken en iyi Android oyunlarından bazılarıdır, ancak bu yıl pek çok ilginç oyunun çıkacağından eminiz.