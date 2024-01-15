Yerel seçimlere yaklaşık 2,5 aylık bir zaman kaldı. Partiler, seçimde yarışacak adaylarını açıklamaya devam ediyor. Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi de adaylarını açıkladı.

Gelecek Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmadı.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyesinde aday gösteremeyen partiden bu illerde kimi destekleyeceklerine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

ANKARA'NIN 1 İLÇESİNDE ADAY ÇIKARDI

Gelecek Partisi, 31 Mart için sadece Ankara'nın 1 ilçesinde aday çıkardı. Gelecek Partisi, Şereflikoçhisar için Beyhan Güler Yılmaz'ı aday olarak gösterdi.