İş dünyasının gereksinimleri ve okurlarının fikirlerini temel alan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yeni sayısında yapay zekayı masaya yatırdı.

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yeni sayısının lansmanını dün Kitchen 34’de gerçekleştirildi. İş dünyasının gereksinimleri ve okurlarının fikirlerini temel alan derginin bu ayki sayısı tüm dünyanın en önemli gündemlerinden yapay zeka oldu.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, yine birbirinden farklı konulara yer verdiği Şubat sayısını okurlarıyla buluşturdu. Türkiye’nin alanında en iyilerinin görüşlerini okurları için alan dergide; ihracat, mobilya sektörü, finans, turizm gibi pek çok konu işlendi; İki önemli bankacı, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2024 yılında bankacılık sektöründe neler yaşanacağına dair sinyaller verdi.

Ülkemize en çok katma değer kazandıran sektörlerin başında gelen turizm, dergide Emitt Fuarı ile aynı paydada buluşarak mercek altına alındı.

Derginin Şubat sayısının dosya konusu olan yapay zekâyı tüm ayrıntıları ile ele alandı. Türkiye’de İş Dünyas Şubat sayısının buluşmasını da bu konu üzerinden gerçekleştirdi. Yapay zekânın tüm hatlarıyla masaya yatırıldığı buluşmaya iş dünyası, sivil toplum örgütü ve alanında uzman birçok isim katıldı.

"Bundan sonra yapay zekâ, teknoloji ve dijitalleşme en önemli konumuz"

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Toprak, “Bu sayıda dergimizde yapay zekâ konusunu işledik. Yapay zekâ şu anda hayatımızın her alanında. Sevgilinize şiir yazarken, adres bulurken, kompozisyon yazarken ve şirketler hakkında analiz yaparken yapay zekayı kullanmaya başladık. Bu daha başlangıç Daha devamı gelecek ve çok önemli gelişmeler olacak. Önümüzdeki dönemde yapay zekanın hayatımızda çok farklı noktalarda olacağını herkes söylüyor. Önümüzdeki günlerde yapay zekâ zirvesi yapmaya planlıyoruz. Bu dergideki konularında işleneceği yeni fikir, düşüncelerin ve sivil toplum örgütlerinin de görüşlerinin olacağı bir etkinlik olacak. Bundan sonra yapay zekâ, teknoloji ve dijitalleşme en önemli konumuz. Çünkü iş insanları neyi konuşursa biz de bu konuları aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) Başkanı Mustafa Çalış ise, sektördeki faaliyetlerini değinerek şunları söyledi; “100 bine yakın teknoloji şirketinin çatı kuruluşuyuz. Hedefimiz ekonomimizi globale taşımak. Çünkü globalde ve dünyada herkes gelişiyor. 26 dolara kullanılan Samsung Güney Kore’nin dörtte bir gücünü oluşturuyor. Yani şu an Samsung eşittir Türkiye. Her şey yazılım ve teknolojiden geçiyor. Bizler de bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’de İş Dünyası dergisiyle de çalışmalar yapacağız. 2 Mart’ta bölgenin en büyük yazılım ve teknoloji zirvesi gerçekleşecek. TGRT ve Türkiye’de İş Dünyası bizim medya sponsorumuz olacak. İplikten kumaşa tahmin ettiğiniz her şey yazılımdan geçiyor. Masamızdaki her şey yazılımdan geçiyor. Yapay zekâ ise bunun her tarafını sarmış durumda. Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla şu anda akıllarda olan en önemli sorun “işimizi elimizden alacak mı?” bunun cevabı şu; insan gücünün her zaman çok değerli olacak. Yeni sektörler yeni faaliyet alanları doğuyor. Yapay zekâ ve medikal çok farklı bir alan. Yapay zekâ ve sağlık çok farklı bir alan. Yapay zekâ ile arama motorları ve sosyal medya bizi yönetir hale geldi. Yapay zekâ tarafında bizim federasyonumuz var, başkanlarımız ve grup başkanlarımız var. Çok sayıda genç ile çalışıyoruz. İtalya’nın araba markalarını, robotik yapay zekâ otomasyonlarını aslında Türk şirketleri üretiyor. Türkiye’nin yeni arabasını yine kendi bünyemizdeki bir yapay zekâ sistemi üretiyor. Hatta dünyanın ilk ve tek insansız robot fabrikası Konya’da ve orada üretim yapılıyor. İlk müzemizde Avcılarda kuruldu. Bunlar yarınlar ve çocuklarımız için birer ışık. Biz yapay zekâ ile geleceği inşa etmek istiyoruz. TGRT ve Türkiye’de İş Dünyası’nın bu alanda çalışma yapması bu anlamda çok değerli. Bizler her zaman yanındayız. Bu gelişen dünyada yerli ve milli firmalar olsun diyoruz. Bu firmaları desteklemek ve yukarı taşımak istiyoruz”.

İnsanlık tarihindeki birkaç hatırı sayılır devrimden

İhlas Holding Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Deliktaş ise, “İnsanlık tarihinde birkaç hatırı sayılır devrim var. Yapay zekâ da bu devrimlerden bir tanesi. İnsanlığı farklı bir platoya ulaştıracağına inanıyorum. Yapay zekânın uğramayacağı bir sektör yok çünkü tüm sektörler teknoloji üzerine kurulu, bütün teknolojiler de yapay zekâ üzerine kurulu. Yapay zekâ, baza bir teknoloji. Ülke olarak belki elektronik pazarında hak ettiğimiz yerlere ulaşamadık ama yazılım tarafında bunu yapma şansımız var. Yapay zekâyı kullanamayan şirketlerin varlıklarını devam ettiremeyeceği gibi aslında yapay zekayı yeterince kullanmayan ülkelerinde bağımsızlıklarını devam ettiremeyeceğini düşünüyorum. Olumlu kullanıldığında da olumsuz kullanıldığında da çarpan etkisi çok yüksek olduğu için bu alanın dışında kalmak mümkün değil. Yapay Zekâ teknolojisi aslında üç şeyin üzerine kurulu; büyük ve geniş veri, öğrenen algoritma ve bunları işleyen bilgisayar kuvveti. Burada bilgi ve içerik üretmek yapay zekânın çıkartacağı sonuçlara katkı sağlamak açısından çok önemli” diye konuştu.

Yapay zekâ olmazsa olmaz

İhlas Holding Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, “Yapay zekâ olmazsa olmaz. Biz de dijital varlıklar tüketiminde kendi isteklerimizi dijitalleştirme konusunda büyük bir yolculuğa çıktık. Akabinde bununla ilgili mecraları ve enstrümanları ve buna benzer çalışmaları dijitalleştireceğiz. Yapay zekâ benim için de olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yaptığımız çalışmalarda da yapay zekayı direkt olarak kullanmaya başladık. Bundan sonraki süreçte kurum olarak teknolojiyi satın alan değil, teknolojiyi kendi üreten ve dışarıya pazarlayan misyona sahip olmak istiyoruz. O yüzden yolumuz uzun” açıklamalarında bulundu.