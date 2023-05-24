CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol sonrasında 6'lı masa Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selim Temurci'den tepki açıklaması geldi.ANKARA (İGFA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, sosyal medya hesabından sabah saatlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Sayın Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sayın Soylu kesin kalacak demektir" dedi

"Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir" diyen Temurci, "Kazanmak için her yol mübah değildir" yorumunda bulundu.