Altıeylül Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Geleneksel Çocuk Oyunları” etkinlikleri sayesinde çocuk oyunları unutturulmuyor. Yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca ve kaleli yakan top oyunları okullar arası yapılan müsabakalarla hem unutturulmuyor, hem de yarışma haline getirilip çocuklar eğlenceli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Altıeylül Belediyesi öncülüğünde Altıeylül Belediyesi Gençlik Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla 82 okul bin 462 öğrencinin katılımıyla Altıeylül Geleneksel Çocuk Oyunları ödül töreni Bahçelievler’de bulunan Açık Yüzme Havuzu’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Final ve Ödül törenine Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdüllatif Özer, Altıeylül Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ve Altıeylül İlçe Gençlik Spor Müdürü Ahmet Akan katıldı.

Geleneksel hale gelen Altıeylül Çocuk Oyunları’nda Altıeylül ilçesinde 82 okulun katılım sağladığı etkinlikte, 2-12 Mayıs tarihleri arasında 2. Sınıflar “Yağ Satarım Bal Satarım”, 3. Sınıflar, “Mendil Kapmaca”, 4. ve 5. Sınıflarda “Kaleli Yakan Top” müsabakaları Altıeylül Kaymakamlığı, Altıeylül Belediyesi, Altıeyül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Altıeylül ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapıldı.

“Geleneksel oyunlar unutulmuyor”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “82 okul 1462 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Altıeylül Geleneksel Çocuk Oyunları ödül töreninde siz gençlerimizle birlikte olmaktan mutluyum. Değerlerimize sahip çıkan müdürlüklerimiz sayesinde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları bu sayede hem unutulmuyor hem de gelecek nesillere aktarılıyor” dedi.

“Gençler sizler bizim geleceğimizsiniz”

Başkan Avcı, “Gençler sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim yarınlarımızsınız, sizler ne kadar kendinizden emin olursanız bizler de yarınlar için o kadar emin o kadar rahat oluruz. Onun için sizleri yetiştiren ailelerinize, sizlere emek veren öğretmenlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada ödül alan çocuklarımızı kutluyorum” diye konuştu.