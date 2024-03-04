Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis 13 kaçak göçmen yakaladı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü yabancı uyruklu şahıslar üzerinde denetimlere devam ediyor. Hoca Hamza Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda Türkiye’de oturma izinleri sona eren 8’i Cezayir, 3’ü Filistin ve 2’si Fas olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden birinin ‘Kasten Yaralama’ suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.