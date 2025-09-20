Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrede denetim raporları sonrası üyelerin konuşmasına geçilirken, kürsüye gelen ilk konuşmacının ardından gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu daha sonra konuşmalara kısa süreliğine ara verdi. Protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeniyle başlayan kavgada, güvenlik güçleri de bu alana geldi. Daha sonra Mosturoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden birkaç kişi kongre üyelerini sakinleştirmesiyle yeniden konuşmalara geçildi.