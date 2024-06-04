Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yangın çıkan gemide 2 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sepetlınar Mahallesi’ndeki Serbest Bölge’de "TRONDERBAS TR-500-ND" isimli gemide denize indirildikten sonra yangın çıktı. Bu sırada gemide çalışma yapan işçiler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürdü ancak işçilerden 2’si mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla gemiden indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölge’de geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, 2 gemi çalışanının mahsur kaldığının öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi hastaneye sevk edilmiştir" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.