İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserlerinde 24. sezon boyunca sergilenen sahne performanslarının ardından verilen “Meriç Soylu Ödülleri”sahiplerini buldu.

İş Sanat’ın genç müzisyenlere hem sahne deneyimi sunmak hem de kariyerlerinin başında destek vermek amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinde 24. sezon boyunca sergilenen sahne performanslarının ardından verilen “Meriç Soylu Ödülleri”sahiplerini buldu.

Genç sanatçıları müzikseverlerle buluşturan Parlayan Yıldızlar projesindeki gençlere, İş Sanat’ın 2012 yılında vefat eden Sanat Yönetmeni Meriç Soylu adına, ailesi tarafından başarı ödülleri veriliyor. Bu yılın “Meriç Soylu Ödülleri” töreni, dün Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox Salonu’nda düzenlendi.

Parlayan Yıldızlar “Meriç Soylu Ödülleri”nde birincilikAda Yalın Yücel’in (keman) oldu. İkincilik ödülünü Lidya İpek Keskin (arp) kazanırken üçüncülük ödülü de Ege Dikbıyık’a (viyolonsel) verildi. Mansiyon ödüllerini ise Tuna Çalışkan (trombon) ve Ahmet Tümkaya (fagot) aldı.