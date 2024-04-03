Gemlik Belediyesi’ni kazanan CHP’li Şükrü Deviren, Uğur Sertaslan’dan görevi devraldı.

Gemlik Belediyesi’nde devir teslim töreni yapıldı. Mazbatasını alan CHP’li Şükrü Deviren, görevi Uğur Sertaslan’dan aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey’in de katıldığı teslim törenine çok sayıda belediye çalışanı ve vatandaş katıldı.

Mustafa Bozbey, “Şükrü Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, önceki dönem başkanımız Uğur Sertaslan’a ise emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.