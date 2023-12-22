Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Anne Dostu Hastane’ programı çerçevesinde belirlenen kriterleri karşılayan Gemlik Devlet Hastanesi ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını almaya hak kazandı.

Bursa’da anne ve bebek sağlığının geliştirilmesine yönelik kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılından beri uygulanan Anne Dostu Hastane programı doğrultusunda il genelinde İnegöl Devlet Hastanesi ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nden sonra ‘Anne Dostu Hastane’ olmaya hak kazanan üçüncü hastane Gemlik Devlet Hastanesi oldu. Gemlik Devlet Hastanesi’nde düzenlenen unvan takdim törenine Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe kamu kurumlarının yöneticileri, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Salih Metin’in yanı sıra hastane çalışanları katıldı.

Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ çerçevesinde yenilenen hastanelerde tek kişilik odalarda doğum imkânı sağlandığını belirtti. Anne sağlığı hizmetlerinde sağlanan niceliksel gelişmelerin yanında hizmetlerin niteliğinin de geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Çetin, “Ülkemizde yaklaşık her yıl 1.5 milyon gebelik ve 1.3 milyon doğum olmaktadır. Gebe ve lohusaların yüzde 98’i en az bir kez bakım hizmeti almakta ve doğumların yüzde 99’u hastanede gerçekleşmektedir. Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik doğum ünitelerinin oluşturulması esas alınmış olup, belirli standartları yerine getiren hastanelere ‘Anne Dostu Hastane’ unvanı verilerek sertifikalandırılıyor. Bu doğrultuda belirtilen kriterleri yerine getirerek Anne Dostu Hastane olan Gemlik Devlet Hastanesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Gemlik Kaymakamı Hasan Göç’ün Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şahmeran Çelenkoğlu’na ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını takdim etti.