Bursa'da Geçtiğimiz Pazar günü ziyarete açılan Gemlik Kitap Limanı’nı binlerce kitapsever ziyaret etti. Gün boyu çeşitli okullardan öğrencilerin de geldiği fuarda, Gemlikli yazarlar da okurlarıyla buluşmaya devam etti.BURSA (İGFA) - Gemlik Kitap Limanı, sevilen gazeteci, yazar, edebiyatçı ve yorumcuları Gemliklilerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Fuarda Edebiyatçı ve yazar Osman Balcıgil, Gazeteciler Sedat Bozkurt ile Tolga Şardan ve eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu düzenlenen programlarda Gemliklilerin karşısına çıktı.

Tarihi ve toplumsal olayları edebi şekilde kurgulayarak romanlaştıran gazeteci ve yazar Osman Balcıgil, edebiyat, sanat, Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyal ve siyasi gelişmelerden bahsetti. Balcıgil okurlarını haksızlık ve adaletsizliklere karşı direnmeye, tepki göstermeye çağırdı. Balcıgil söyleşiden sonra kitaplarını imzalayarak okurlarıyla fotoğraf çektirdi.

Günün ikinci programında gazeteciler Sedat Bozkurt ve Tolga Şardan söyleşisi gerçekleşti. İki gazeteci, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi durum, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yerel seçimler ile gazetecilik hakkında konuştu.

Günün son programında ise eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, son kitabı hakkında Gemliklilerle bir araya geldi. Toroğlu’nun kendini anlatırken “Atatürk denen adamı çok seviyorum ve ona saygısızlık edenleri lanetliyorum” şeklindeki samimi ifadesi izleyenlerden büyük alkış aldı. Toroğlu, Süper Lig’in Avrupa’daki ekonomik olarak en büyük beşinci ya da altıncı lig olduğunu söyleyerek, ülkemizdeki şampiyonların Şampiyonlar Ligi’nde oynaması gerektiğini dile getirdi. Geçmişte Türk sporunu etkileyen konular hakkında gelen sorulara da cevap veren Toroğlu, söyleşiden sonra kitabı “Oynadım, Oynattım, Oynatalım”ı imzalayarak sevenleri ile fotoğraf çekildi.

Gemlik Kitap Limanı’nda bugün 18:00’de Metin Özkan, Bir İnsan Neden Yazmalı söyleşisi, 19.00’da Zübeyde Sarı, İlhan Cihaner, Tolga Şirin, Adalet ve Anayasa, Türkiye'nin Geleceği söyleşisi, 20.00’de Erhan İzgi, Türk Dilinin Tarihteki ve Günümüzdeki Durumu söyleşisi gerçekleşecek.