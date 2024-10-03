İki farklı noktada inşa edilecek tır parkları, büyük tonajlı nakliye araçlarının şehir içinde park etmesini engelleyecek.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu projeyi Belediye Meclisi'nde duyurdu. Tır parklarının biri Gemlik çıkışındaki ambalaj fabrikasının arkasında, diğeri ise Küçük Sanayi Bölgesi'nde yapılacak. Başkan Deviren, tır parkı alanında yaptığı incelemelerin ardından, projenin trafik üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Deviren, “Tırların Gemlik içinde park etmesi, uzun zamandır çözüm bekleyen bir sorunuydu. Belediyemize ait arazide tır parkı oluşturarak düzeni sağlama yönünde ilk adımı atacağız. İkinci tır parkını ise Küçük Sanayi Bölgesi’nde yatırımcı desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu sayede, kentimizin ihtiyaç duyduğu önemli bir hizmeti daha kısa sürede sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.