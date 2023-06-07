Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Lale Kemal Kılıç Ortaokulu’nun ortaklaşa düzenlediği projeyle duyarlı öğrenciler tarafından yaklaşık 200 litre atık yağ toplandı.

Topladıkları yağları Belediye ekiplerine teslim eden öğrencilere, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili tarafından çeşitli hediyeler verilirken, Başkan Yardımcısı Dimili tarafından bu duyarlılığın devam etmesinin önemi vurgulandı.

Atık yağları teslim programında konuşan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili, çevre bilincinin henüz çocukluk çağında oluşmaya başladığını ve öğrenciler tarafından gösterilen duyarlılığın önemini vurgularken, “Her yıl binlerce litre atık yağ düzensiz bertaraf sonucu sularımıza karışıyor ve milyonlarca litre suyun kirlenmesine sebep oluyor. Bugün, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Lale Kemal Kılıç Ortaokulu’nun ortaklaşa düzenlediği projeyle birlikle 200 litre yağın sularımıza karışmasını önledik ve öğrencilerimizin gösterdiği bu çevreci davranışın teşvik edilmesi amacıyla çeşitli hediyelerimizi verdik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili tarafından öğrencilere sertifikaları verildi.