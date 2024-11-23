Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Kurşunlu Mahallesi’nde deniz seviyesinin yükselmesine ve sahil yolunda taşkına yol açtı. Yağış nedeniyle bazı ağaçlarda devrilme tehlikesi meydana geldi. İhbarlar üzerine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri, duruma hızla müdahale etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devrilme riski taşıyan ağaçları budarken, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri, BUSKİ iş birliğiyle tıkanan giderleri açarak yağmur suyunun tahliyesini sağladı. Çalışmaların ardından bölgedeki olumsuzluklar çözüme kavuştu.