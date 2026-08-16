Yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilen merkezin, örgütün Almanya’daki yapılanmasında kritik bir noktada bulunduğu değerlendiriliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan incelemelerde Kuriş ve ailesi adına kayıtlı toplam 191 taşınmaz tespit edildi. Soruşturma kapsamında örgütün finansal ağı, bağlantılı şirketleri, mal varlıkları ve yurt dışındaki ilişkileri de araştırılıyor.

BAKAN ÇİFTÇİ: EPEYDİR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDUK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde operasyonun uzun süren bir çalışmanın ardından gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Çiftçi, “Epeydir üzerinde çalışıyorduk” ifadeleriyle soruşturmanın kapsamına dikkat çekerken, yürütülen çalışmada örgütün Türkiye dışındaki faaliyetlerinin de araştırıldığını belirtti.

“70 MİLYON DOLARLIK BÜYÜK BİR YATIRIM”

Bakan Çiftçi’nin açıklamalarında öne çıkan konulardan biri de Almanya’nın Köln kentindeki tesis oldu. Çiftçi, yapımı süren merkezin yaklaşık 70 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu belirtti. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte grubun faaliyetlerinin önemli bir kısmının buraya taşınmasının planlandığını ifade etti.

KÖLN’DE 70 MİLYON DOLARLIK TESİS

Bakan Çiftçi’nin sözünü ettiği tesis, Almanya’nın Köln kentinde yükseliyor. Yaklaşık 12 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen kompleksin 2027 yazında tamamlanması bekleniyor. Projenin brüt kat alanı yaklaşık 32 bin 800 metrekare olacak.

MERKEZİN İÇİNDE YÖNETİM BİRİMLERİ OLACAK

17 bin 763 metrekare kullanım alanına sahip olması planlanan komplekte, yönetim birimleri, eğitim alanları ve toplantı salonlarının yanı sıra farklı sosyal alanların da bulunması planlanıyor. Merkezin, tamamlandığında grubun Almanya’daki faaliyetlerinin yürütüldüğü ana merkezlerden biri olması gündeme geldi.

881 KİŞİLİK İBADET ALANI

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, kompleksin içerisinde 881 kişilik ibadet alanı bulunması planlanıyor. Merkezde ibadet alanının yanı sıra mescit, kütüphane ve çeşitli sosyal alanların da yer alacağı belirtiliyor. Projenin büyüklüğü, merkezin yalnızca bir idari bina olarak tasarlanmadığını ortaya koyuyor.

231 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU

Projede öğrenci yurdu da yer alıyor. Merkezde 231 yatak kapasiteli öğrenci yurdu bulunması planlanıyor. Bunun yanında eğitim ve toplantı salonlarının da kompleks içerisinde yer alması öngörülüyor.

114 YATAKLI MİSAFİRHANE

Komplekste ayrıca 114 yatak kapasiteli misafirhane bulunması planlanıyor. Restoran, kütüphane ve sosyal alanların da yer alacağı merkez, farklı faaliyetlerin aynı yapı içerisinde yürütülmesine imkân sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

172 ARAÇLIK OTOPARK

Kompleksin otopark kapasitesi de projenin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor. Planlamaya göre tesiste 172 araçlık otopark alanı bulunacak. 14 Mart 2023’te temeli atılan merkezin 2027 yazında tamamlanması öngörülüyor. Köln’de yapımı süren tesisin, Alihan Kuriş’e yönelik soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığı da inceleniyor.