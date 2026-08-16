Olay, bugün öğle saatlerinde İznik Gölü'nün Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için Dutluca Sahili'ne gelen konuşma engelli Enes Abakay (26), serinlemek için göle girdi.

Bir süre sonra genç adamın suda kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, arama çalışmaları için polis dalgıç ekiplerinden de destek istendi. Ekiplerin gölde yaptığı arama çalışmaları sonucunda Abakay’ın cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta ve suyun içerisinde bulundu.

Dalgıç ekipler tarafından sudan çıkarılan genç adamın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Enes Abakay’ın ailesi ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.