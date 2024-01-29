Başiskele’de hayata geçirilen "Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi" kapsamında Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Protokol kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin projeden daha fazla fayda sağlamaları hedefleniyor.

Gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın da destek verdiği "Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi"nde eğitimler devam ederken, meslek lisesi gençlerin projeden daha fazla fayda sağlaması adına yeni bir protokol imzalandı.

"Projemizi daha ileriye taşımış olacağız"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu protokol ile Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi’ni bir adım daha ileri taşıyacaklarını söyledi. Özlü, "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte bir yıl önce başlattığımız proje kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın da desteğiyle bugünkü değeri yaklaşık 2,5 milyon lira civarında olan bazı araç, gereç ve makinaları insan kaynağı yetiştirmek amacıyla temin etmiştik. Bir süredir de bu makineler ve imkanlarla gençlere eğitimler verip, bu proje kapsamında mezunlarımızı istihdam hayatına ve piyasasına kazandırmaya çalışıyorduk. ’Bu araç gereçleri ilçemizdeki meslek liselerimizin atölye sınıflarına yönlendirelim’ dedik. Burada hem öğrenci kardeşlerimiz bu imkanlardan istifade etsin hem de biz meslek edindirme kurslarımızı yine Milli Eğitim’in desteğiyle uzman branş öğretmenlerimiz rehberliğinde yapalım diye düşündük. Böylece Genç Başiskele, Genç İstihdam projemizi daha ileriye taşımış olacağız" dedi.

"Çok önemsedik"

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin (BAŞKİM) kurulduğu günden beri istihdama büyük destek sağladığını vurgulayan Başkan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve başladığımız günden beri Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’miz işveren sektörlerle kurulan iyi ilişkiler ve güzel iletişimler çerçevesinde iş arayan Başiskeleli hemşehrilerimizi istihdam piyasasına kazandırdı. Belediyeler yol yapar, park yapar, çöpleri toplar, temel belediye hizmetlerini yapar ama biz insana yaptığımız insanın hayatını değiştirecek, insanı merkeze koyduğumuz, insanların hayatına dokunmaya çalıştığımız çalışmalarımızı bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde çok önemsedik. Gençlik çalışmalarımızda, kadın çalışmalarımızda, istihdam projelerimizde merkeze bunu koymaya çalıştık. O insanların hayatındaki değişimin bir parçası olabilmek ve o hikayenin bir köşesinde yer alabilmek derdimiz oldu. Onun için de bu konudaki çalışmalarımızdan bir tanesi kariyer ve istihdam merkeziydi, bir diğeri de işgücü piyasasının istediği, aradığı personelleri onlarla iş birliği yaparak istihdam projeleri üretip nitelikli işgücünü bu piyasaya kazandırmaktı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle böyle güzel proje yapmıştık. Oradan da önemli sonuçlar aldık. Arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağladık. Belli bir birikimi kazandırdıktan sonra nitelikli işgücü olarak istihdam piyasasına geçişini sağladık. Bu projede emeği geçen herkese, milli eğitimdeki hocalarıma, marka ajansı temsilcilerimize, çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum"

Programa Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Özkan Duvarcı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Candan Umut Özden, Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Bünyamin Bedir, Başiskele Belediyesi Koordinatörü Serdar Tuncay, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve branş öğretmenleri katıldı.