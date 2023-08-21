Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 yaşındaki genç evinde iple kendini asarak canına kıydı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Özdoğan sokak üzerinde ikamet eden M.Ö.(29) henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde iple kendini asarak intihar etti. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları evine gittiğinde gencin kendini astığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş