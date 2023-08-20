Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Alanyurt Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde parkta oturan Halil İbrahim Ç. (38) ile henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs üzerindeki bıçakla Halil İbrahim Ç. ile kavgayı ayırmak için araya giren Hasan D.'yi(53) bıçakla yaraladı. Yaralanan 2 şahıs ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kavganın ardından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.