Bilecik Genç Fenerbahçeliler Başkan Yardımcısı Umut Burukoğlu, düzenlenen organizasyonlarda belediyeden destek gelmemesine tepki göstererek, "Bizim siyasetimiz Fenerbahçe’dir. Ve unutmayın ki Fenerbahçe sizden ve sizin menfaatlerinizden daha büyüktür" dedi.

Burukoğlu, ‘’Yaşanan hadiseler bu şekilde gelişirken geçtiğimiz hafta Final Four için Atatürk meydanına dev ekran talebinde bulunduk, çıkacak sonuç zaten belliydi bu isteğimizde karşılanmamıştı. Son gelinen noktada üniversiteli ve liseli gençlerimize yaklaşan sınav haftasında motive amaçlı mangal organizasyonu düzenledik takdir edersiniz ki bunun içinde gerekli desteği alamadık. Bundan sonra ki süreçte herhangi bir isteğimizin olmayacağını şimdiye kadar tek kuruş destek almadığımızı yeri geldi cebimizden para ödediğimizi ve bundan sonra da Bilecik Genç Fenerbahçeliler için her türlü fedakârlığı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi.

Burukoğlu, ‘’Biz sizinle var olmadık ama sizler menfaatleriniz uğruna yok olacaksınız. Bizim siyasetimiz Fenerbahçe’dir. Ve unutmayın ki Fenerbahçe sizden ve sizin menfaatlerinizden daha büyüktür. Bir gün menfaatleriniz uğruna oturduğunuz o koltuklardan kalkacaksınız ve o zaman kimin daha büyük olduğunu göreceksiniz’’ dedi.