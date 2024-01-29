Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçe Müftülüğüne bağlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda hafızlığı tamamlayan 118 gencin mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Karesi İlçe Müftülüğü’ne bağlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayan 118 hafız için Çamlık’ta bulunan Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’nde bulunan Şehitler Camisi’nde Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç ve gençlerin dualar okuduğu merasimde; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç gençlere hafızlık belgelerini takdim etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafızlara, hocalara, anne babalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini hafızlara bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyetler dilediğini söyledi.