Türkiye’nin sevilen genç şarkıcılarından biri olan Selin, 14 Şubat’ta Akasya’da hayranlarıyla buluşacak.

Akiş GYO yatırımı olan Akasya, Sevgililer Günü’nde Türkiye’nin sevilen müzisyenlerinden ve son dönemin en popüler isimlerinden Selin’i ağırlayacak. Selin, etkileyici sesi ve şarkılarıyla Akasya misafirlerinin kalplerine dokunacak.

“Yalancı Bahar” cover’ıyla müzik listelerinin zirvesinden inmeyen genç müzisyenin merakla beklenen konseri saat 19.00’da Güney Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek. Selin, kendine özgü yorumuyla Sevgililer Günü atmosferini Akasya’nın kalbindeki sahnede tüm misafirlere yaşatacak. Ücretsiz konseri izleyenler, eğlence ve romantizm dolu anlar yaşayacak.

Artisan Akasya’dan el emeği hediyeler

9-14 Şubat tarihleri arasında AVM’de düzenlenecek olan Artisan Akasya, misafirleri el emeğiyle yapılmış benzersiz tasarım ürünleriyle buluşturacak.