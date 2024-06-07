Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kadın girişimciler için kırsal kalkınmada kadına destek programları tanıtıldı.

Pazaryeri Belediyesinin ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda kadın üreticiler ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programları katılımcılara aktarıldı. Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü Şefi Elif Demircan tarafından kadın kooperatifleri ve Bakanlık tarafından sağlanan hibe destekleri konularında bilgilendirme yapıldı.Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Orman ve Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ve BEBKA, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin gerçekleşen toplantıda, Pazaryeri ilçesindeki kadın girişimcilere yapacakları faaliyetlerde Pazaryeri Belediyesi olarak her türlü desteklemelerin sürdüreceğini ifade etti.